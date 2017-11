Dialogue politique: quand Ahmed Khalifa Niasse raille Macky Sall: "il est le roi Louis zéro"

« Cette convocation au dialogue ressemble à une mascarade. Le président de la République avait convoqué un dialogue qui n’a pas de suite, tout ce qui a été annoncé par le Président, a été réduit à zéro. Macky Sall n’a rien fait de bon. C’est comme ça quand vous conduisez comme un monarque, comme Louis XIV. Ils sont en train d’offenser les forces vives de cette nation, malgré cette mascarade des élections législatives pendant lesquelles on a empêché le 1/3 des électeurs de voter.



Qu’est-ce-qui aurait empêché le ministre de l’Intérieur d’organiser un autre vote pour donner à ces électeurs privés de leurs droits, une chance d’effectuer leur droit civique. Le vote n’est pas sincère puisque le 1/3 des électeurs a été empêché matériellement de voter. Donc, ce vote n’a aucune valeur. Et si le 1/3 des Sénégalais n’a pas voté, c’est comme si aucun Sénégalais n’a voté.



Ces élections n’ont de valeur que chez la coalition Benno Bokk Yakaar, le Cena, le Conseil constitutionnel et l’Apr. Ce n’est pas le peuple Sénégalais qui a voté en réalité. Ils ont comptabilisé ceux dont ils ont besoin. Aujourd’hui, on nous appelle pour une nouvelle édition dela même mascarade et il ne peut avoir rien de nouveau, parce que le roi Louis zéro ne veut pas qu’il y ait quelque chose. »