"Diambogne" endommagé après un accident au Port: l’État réclame 2,7 milliards au groupe Grimaldi

L’État du Sénégal réclame la somme de 2,7 milliards de francs Cfa au groupe Grimaldi, propriétaire du «Grande Nigeria». Ce bateau, qui mouillait au Port de Dakar, a heurté, en rompant les amarres, «Diambogne», le navire qui assure la liaison Dakar-Ziguinchor. C’était le 29 juillet dernier.



Selon le rapport du cabinet Cecon, les dégâts de cet accident sont importants : enfoncements de la coque et déchirure au niveau de l’étrave bâbord sur les frames 102 à 105; enfoncements de la coque au milieu de l’étrave tribord sur les frames 101 à 107 avec une brèche par où l’eau a pénétré entraînant une inondation de la salle des machines et une cassure des amarres et garde montante.



Pis, souligne l’expertise, les moteurs et divers autres appareils ont été sérieusement endommagés.



Suivant la requête du Consortium sénégalais d’activités maritimes (Cosama), qui gère le navire endommagé, le tribunal hors classe de Dakar a autorisé, le 8 août, la saisie du bateau du groupe Grimaldi, pour «sûreté conservation et garantie évaluée provisoirement à la somme de 2,7 milliards».



En clair, le Grande Nigeria ne peut pas bouger du Port jusqu’à ce que l’affaire soit tirée au clair.







Source : Libération