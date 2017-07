Diamniadio, AIDB, Sindia, Somone, Ila Touba : 516 .460 milliards FCFA investis dans la région de Thiès pour un niveau d’exécution de 115%

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Juillet 2017

La région est certainement un des enfants gâtés du Plan Sénégal Emergent (PSE), puisque cette région a bénéficié d’investissements à hauteur de 516,460 milliards de FCFA , soit un niveau d’exécution de 115%.



Il faut faire remarquer que dans le document officiel consulté par Leral.net, Thiès a bénéficié d’investissements additionnels importants avec la matérialisation des tronçons d’autoroutes réalisés entre Diamniadio – AIDB - Sindia – Somone et Thiès – Ila Touba sur 37km.



En effet ces trois projets (Aibd-Sindia: 87 milliards, Sindia-Mbour et AIB-Thies: 130,9 milliards, Thiès-Touba : 160 milliards) représentent un investissement de 417,9 milliards, exécutés à hauteur de 233 milliards.



A ces trois projets, s’ajoutent d’autres projets en cours d’exécution, ou entièrement exécutés par l’Etat et ses démembrements.



Les grands projets de l’Etat dans le domaine du transport routier et aérien (AIBD, Ila Touba, autoroute Thiénaba -Tivaouane …), ont permis de renforcer le maillage infrastructurel de la région et de lui offrir un niveau d’attractivité assez important.





Dans le cadre de la mise en œuvre du PUDC, la région a également bénéficié de ressources importantes qui ont contribué à renforcer les ouvrages hydrauliques et les pistes de désenclavement.



Dans le domaine de l’énergie, la région, à travers les départements de Mbour et Tivaouane a pleinement joué son rôle de réceptacle du mix énergétique. C’est ainsi que sept (07) centrales électriques (éoliennes- solaires - à charbon) sont en train d’être implantées, en vue d’accroître la capacité de la SENELEC, pour assurer une fourniture d’énergie suffisante aux différentes couches de la population ainsi qu’aux divers secteurs d’activités.





Tivaouane et Ndiassane pris en compte dans la modernisation des cités religieuses



Dans le cadre de la modernisation des cités religieuses, des infrastructures d’accueil importantes ont été réalisées, complétés par un réseau routier intérieur qui a permis de renforcer la mobilité. Les villes religieuses de Tivaouane (plus 6,5 milliards de FCFA) et Ndiassane ont bénéficié d’infrastructures adéquates pour abriter les grands événements religieux.



La reprise du programme des Chantiers de Thiès a permis de finaliser plusieurs projets tandis que des efforts importants ont été consentis pour les infrastructures sportives avec la réalisation du stade Caroline FAYE de Mbour et la réhabilitation en cours du Stade Lat Dior de Thiès.



Rappelons que lors du conseil des ministres délocalisé du 04 juin 2014, un programme d’investissements de 447,447 milliards avait été adopté pour la région, en vue de renforcer les acquis dans des secteurs tels que les infrastructures, l’agriculture, l’Elevage, la Pêche et l’Energie.



La région de Thiès comprend trois (3) départements : Mbour, Thiès et Tivaouane, douze (12) arrondissements et compte cinquante-trois (53) collectivités locales réparties comme suit: (03) départements, (01) ville, quarante neuf (49) communes. En outre, la région de Thiès compte 1474 villages.



