Diamniadio: Fin de cavale de l'un des plus grands receleurs et voleurs de bétail

Rédigé par leral.net le Lundi 1 Mai 2017 à 19:10 | | 0 commentaire(s)|

La gendarmerie de Diamniadio a réussi une grande opération. Elle a mis la main sur l’un des plus grands receleurs de bétail, qui a été arrêté à la SERAS. L’homme qui avait fait l’objet de plusieurs recherches, est finalement tombé. Il va être présenté au Procureur de la République, ce mardi.



Présenté comme le plus grand receleur de bétail, l’homme a été interpellé par les gendarmes de la Brigade de Diamniadio le 29 avril dernier à 06 heures du matin. Il était sur le point d’abattre clandestinement sept (7) chèvres et deux (2) moutons à la SERAS.



Plusieurs fois cité dans divers cas, le receleur et voleur de bétail opérait également dans le vol d’ovins, bovins et caprins.



Il avait réussi à rassembler une centaine de têtes en écumant dans les zones de Sindia, Nguékhokh et environs. Dans un véhicule BMW, il sillonnait nuitamment ces localités avec d’autres complices qui sont activement recherchés par les hommes du commandant Gning de Diamniadio.



Après l’arrestation du receleur, il s’en est suivi un ballet incessant de propriétaires des animaux ruminants.

Il est actuellement en garde-à-vue à la gendarmerie de Diamniadio. Il sera déféré ce mardi, livre la Rfm.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook