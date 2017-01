Diao Baldé Keita : « Aucun problème avec coach Aliou Cissé »

L’attaquant sénégalais Diao Baldé Keita a tenu à mettre les points sur les i quant à ses supposées bisbilles avec le coach Aliou Cissé. Pour l’attaquant formé à la Masia, aucun problème ne plane sur sa relation de joueur avec son coach.



«Avec le coach aucun problème Le remplacement c’est la décision du coach et moi je respecte ses décisions et l’équipe. Pour le prochain match on va jouer pour gagner. Personnellement je suis bien content, pour l’équipe mais aussi pour la victoire. Pour le prochain match, on va jouer pour gagner tous les matches gagner la CAN ».



Aliou Cissé, le sélectionneur national du Sénégal, a laissé entendre qu’il comprenait la réaction des joueurs qui, comme Diao Keita Baldé, ne veulent pas être remplacés lors des matchs ou mis sur le banc des remplaçants.



"C’est normal parce que ce sont de bons compétiteurs. Des situations comme celle-là, on en voit partout dans le monde", a répondu Cissé lorsqu’il a été interrogé sur la déception exprimée par l’attaquant Diao Keita Baldé après son remplacement par Ismaila Sarr lors du match contre la Tunisie, dimanche.



"Je suis concentré sur mon équipe et sur son rendement. Je ne fais pas attention aux faits divers", a assuré le sélectionneur national du Sénégal.



Des journalistes ont affirmé qu’un autre de ses joueurs, Moussa Sow, a refusé de leur parler après le match parce qu’il n’a pas joué.



"Il n’y a pas de problème là-dessus. Et je peux vous assurer que ce sont deux garçons exemplaires sur le terrain et aux entraînements", a précisé Aliou Cissé, ajoutant qu’il y a une grande envie pour les footballeurs de jouer pour leur pays.