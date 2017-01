Diao Baldé Keita : " Jouons collectif et la coupe d'Afrique sera à nous" Les Lions ont reçu le drapeau national des mains du Président de la République Macky Sall. Les hommes de l'entraîneur Aliou Cissé ont écouté d'une oreille attentive les conseils du Président et à l'image de Diao Baldé Keita, ils en sont sortis revigorés.

Devant participer à sa première compétition officielle avec le Sénégal, Diao Baldé Keïta était présent avec ses coéquipiers à la cérémonie de remise du drapeau national des mains du Président Macky Sall. L'attaquant des "Lions" a d'ores et déjà fixé les objectifs pour cette coupe d'Afrique des nations 2017 qui se tiendra au Gabon à parti du 14 janvier prochain.



"Heureux et honoré de faire partie des joueurs présents à cette cérémonie symbolique, je ne saurais qu'être motivé par les paroles de notre Président de la République", a-t-il déclaré.



Diao Baldé Keita juge le potentiel du groupe à la hauteur pour remporter la coupe. Sur un autre plan, il fixe les préalables pour monter sur le toit de l'Afrique en ces termes. " Je pense qu'il suffira de toujours penser collectif , jouer collectif et la coupe sera à nous."



Donnant les raisons pour lesquelles, il insiste sur le jeu collectif, il soutient que "jouer en Afrique, c'est très difficile, mais avec assez d'ambitions et de motivations, nous pouvons nous en sortir". Pour rappel, les "Lions" feront leur entrée dans la compétition le 15 février prochain et devront tour à tour jouer contre la Tunisie, l'Algérie et la Zambie durant la première phase.





