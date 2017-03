Diao Baldé Keïta et la Lazio de Rome, le début de la fin L'international sénégalais vient de démentir l'information portant sur la somme colossale qu'il aurait demandée pour rester au club. Exaspérés par ces informations qu'ils qualifient d'intox, Diao Baldé Keïta et son agents ont tenu à démentir l'information sur Twitter.

La situation va de mal en pis entre Diao Baldé Keïta et son club, la Lazio de Rome. Sa volonté de partir pour changer d'air constamment renouvelée se heurte au refus répété de son club. Les signes du divorce s'annoncent davantage entre le joueur sénégalais et la Lazio Rome.



Ce, après que le club et un journal romain ont diffusé l'information selon laquelle, l'attaquant aurait demandé 6,5 millions d'euros pour rester. Le joueur et son agent ont montré leur courroux à la suite de la diffusion de cette information. Furieux, Diao Baldé Keïta a grondé sur Twitter, "apprenez à bien faire votre travail au moins. Quel monde on est au juste?"



Quant à son agent, il a laissé apparaître son mécontentement sur Twitter également. Roberto Calenda a d'abord traité le journal romain de propagandiste, avant de déclarer, " je tiens à apporter une explication sur un article paru dans un journal romain. Le journal indique Diao Baldé Keïta aurait demandé une somme faramineuse pour prolonger son contrat, ce qui est archi-faux. Il n'y a jamais eu de négociations entre le joueur et le club". La famille du joueur est également gênée par la tournure des événements, son frère Tobal Diao Baldé a ainsi déclaré sur Twitter, " Diao Baldé Keïta veut jouer au football, donc de grâce, laissez-le jouer".



Il faut souligner que le contrat qui lie le joueur à son club arrive à terme le 18 juin 2018 et le joueur de 21 ans, auteur de 8 buts en 22 matchs disputés, est courtisé par les plus grands clubs en Angleterre et en Italie tels que Chelsea, Arsenal, Juventus et le Milan AC.

source: l'AS

