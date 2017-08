Diao Baldé Keïta, fiancé

Pendant que les dirigeants de son club font des pieds et des mains pour le retenir, Diao Baldé Keïta continue de se la couler douce. En effet, l’international sénégalais s’est fiancé avec un mannequin du nom de Simona Guatieri.



Une femme extrêmement belle et qui fait les choux gras de la presse people italienne. La ravissante dame a eu à défiler pour de grands stylistes. Peut-être que dans peu de temps, Simona ne defilera plus que pour notre chouchou national.





Les Echos