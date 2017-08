Diao Baldé : « très content de m’engager avec l’AS Monaco, un club avec une grande histoire »

L’attaquant international sénégalais – 12 sélections, 3 buts - est vient de signer à l’AS Monaco jusqu’en juin 2022. Formé à la Masia, le centre de formation du FC Barcelone, Keita Baldé, 22 ans, est arrivé à la Lazio de Rome en 2011.



« Je suis très content de m’engager avec l’AS Monaco, un club avec une grande histoire. Je suis très heureux d’être ici et j’ai hâte de commencer à jouer. Beaucoup de joueurs et des amis m’ont parlé en bien du club, de l’esprit du groupe et de l’équipe. Quand on t’offre la possibilité de venir ici, tu acceptes tout de suite. C’est le projet idoine pour moi. Je suis très heureux de rejoindre un groupe fort, avec de grands joueurs qui ont fait une très grande saison l’an dernier. »



Le coach Vadim Vasilyev, Vice-président Directeur général a aussi déclaré : « nous sommes très heureux d’accueillir Keita Baldé à l’AS Monaco. C’est un jeune attaquant qui compte déjà plus de 100 matchs de Serie A et connaît aussi la Coupe d’Europe. C’est un joueur que nous suivons depuis longtemps, qui a déjà démontré beaucoup de qualités et en qui nous croyons beaucoup pour continuer à bâtir une équipe forte cette saison. »