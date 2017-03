Diaspora : Comment bien préparer son retour en Afrique ?

Après au moins cinq (05) années passées à l’étranger, on envisage souvent le retour en Afrique. La motivation de ce retour dépend de tout un chacun, mais l’envie est souvent la même. Il s’agit d’un des plus gros challenges que vous aurez à surmonter dans votre vie car, loin du quotidien africain, les habitudes changent, la perception de la vie change et de nouvelles mœurs sont acquises.





Très souvent, avec la personnalité et la manière de penser qui change, rentrer chez soi ne se fait pas aussi aisément qu’on ne le veut. Il faut, dès qu’on y songe sérieusement, se préparer à ce retour. Là-bas, chez nous, les problèmes, ni le stress d’ailleurs, ne sont pas les mêmes. Les besoins de consommation changent, et la vie sociale y diffère.

Appréhender le retour en Afrique, c’est se préparer psychologiquement, financièrement et socialement. Loin du contexte, ce n’est point chose aisée, bien-sûr, mais l’objectif de telles étapes est d’éviter le maximum de désillusions, une fois sur place. Voici quelques conseils pour y arriver.

1. L’ÉTAT D’ESPRIT, DÉTERMINANT PREMIER DE L’ADAPTATION À UN NOUVEAU CONTEXTE OU PAS





Si vous espérez changer la manière de penser de vos parents restés en Afrique parce que vous vous êtes fait à la vie à l’étranger et que vous trouvez que les mentalités doivent changer, restez là où vous êtes. La mentalité dépend fortement de l’environnement social qui a une grosse influence sur l’homme. Cependant, un seul homme ne peut influer sur le reste de la société.

Le meilleur conseil que vous pouvez avoir sur ce plan reste celui relatif à l’abstraction de préjugés. Rentrer, c’est avant tout préparer son avenir et participer à la force de travail de son pays. Pour cela, il est indispensable de se penser, se sentir comme vos futurs cohabitants, et surtout vouloir vivre avec eux

2. NE PAS RENTRER LES POCHES VIDES



Après une période plus ou moins longue d’absence en Afrique, rentrer nécessite très souvent, en fonction de la situation de l’expatrié, une préparation financière. Il s’agit de mettre sur pied un projet qui permette de vivre comme nous l’entendons. Que ça soit pour chercher un emploi ou pour créer une entreprise lucrative, le projet du retour doit être maîtrisé. Aller à l’aventure, oui, mais se lancer dans un marché dont on ne connaît pas encore forcément tous les leviers nécessite d’être bien outillé.

Se préparer financièrement nécessite de s’imprégner des réalités locales tout en apportant une touche innovante par rapport à ce qui se fait déjà sur place. Ceci nécessite une rigueur de fer et une grande humilité.

3.RENTRER, C’EST REDÉCOUVRIR UNE RÉALITÉ SOCIALE



Durant ces années à l’étranger, la vie sociale à laquelle vous vous êtes habitués n’est souvent plus même que celle que vous aviez laissée derrière vous en quittant votre pays. Retourner s’installer en Afrique, c’est aussi et avant tout retrouver les habitudes sociales dans lesquelles vous avez grandi durant plus ou moins deux décennies de votre vie.

Une chose est d’avoir l’ambition d’évoluer sans se heurter à un plafond de verre, une autre est de pouvoir adapter cette ambition aux réalités sociales de son pays. Si les 5 raisons sociales de retourner s’installer en Afrique ne vous suffisent pas, créez-en vous d’autres, mais n’oubliez pas que la société détermine l’homme[1]. Revivre une nouvelle situation sociale qu’on croit déjà connaître, ce n’est pas diable, du moment qu’on accepte de la prendre comme elle vient et qu’on accepte de la redécouvrir sous un nouveau prisme.



Rentrer en Afrique ? Ce n’est pas sorcier !





Rentrer en Afrique ? Ce n’est pas sorcier ! D’autres l’ont fait. Pourquoi donc pas vous ? Du moment que ce retour est réfléchi et préparé, ou pas d’ailleurs, l’essentiel est de retourner chez soi avec un état d’esprit positif. Dites-vous que tout se passera pour le mieux et que le bonheur de votre vie vous y attend.

Talent2africa



