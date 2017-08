Diego Costa tacle (encore) Conte et reste déterminé à rejoindre l’Atlético de Madrid

Toujours dans l’attente d’un transfert, Diego Costa, qui ne s’entraîne plus avec Chelsea, a de nouveau taclé Antonio Conte, qui lui avait signifié par texto, qu’il ne comptait pas sur lui pour la saison 2017-2018.



"C’était un moment de folie de sa part, a-t-il jugé dans une interview diffusée par MC News. Ça peut arriver, mais je pense que c’était irrespectueux. J’ai toujours demandé à parler en face-à-face avec l’entraîneur et mes dirigeants. Je ne leur ai jamais envoyé de texto, donc ça montre quel genre de personne il est."



L’attaquant espagnol a par ailleurs, réaffirmé sa volonté de s’engager à l’Atlético de Madrid: "J’ai déjà en tête l’endroit où je veux jouer et je l’ai fait savoir de manière très claire".

