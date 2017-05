Diego Maradona, Luis Figo, Lionel Messi, Paul Pogba... Ils ont brillé lors d'une Coupe du monde U20

Sur le papier, sans doute la plus belle équipe de jeunes jamais formée en équipe de France. Jugez plutôt : Mickaël Landreau, Willy Sagnol, William Gallas, Philippe Christanval, Mikaël Silvestre, Peter Luccin, Thierry Henry, David Trezeguet et Nicolas Anelka réunis ! Mais le rêve des Bleuets de Gérard Houllier s'envole dès les quarts de finale face à l'Uruguay (1-1, 6 t.a.b. à 7), et c'est l'Argentine de Juan Roman Riquelme, Pablo Aimar et Esteban Cambiasso qui l'emporte. Le meilleur buteur, lui, se nomme Adailton (dix buts), et ne justifiera pas franchement sa réputation avec le PSG un an et demi plus tard (deux buts en dix-neuf apparitions)...

2013 : Pogba, l'ascension programmée

Un an plus tôt, le grand public connaissait à peine son nom. Mais à l'été 2013, Paul Pogba n'est déjà plus un projet. Révélé au plus haut niveau avec la Juventus et capé à deux reprises avec les Bleus, "la Pioche" est l'incontestable leader et capitaine des U20. Il attire naturellement la lumière comme le ballon et porte sa sélection jusqu'au sommet, au bout de la séance de tirs au but en finale contre l'Uruguay (0-0, 4 t.a.b. à 1). Avec, en prime, le trophée de meilleur joueur et une couronne historique pour la France, jamais titrée dans cette catégorie.

