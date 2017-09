Diego Maradona tacle Messi après son triplé : "C'est uniquement avec le Fc Barcelone qu'il peut jouer"

Le FC Barcelone a dominé le derby de la ville, de la tête aux épaules. Battu 5-0, l'Espanyol a subi tout au long du match.



L’inévitable Lionel Messi a, comme souvent, endossé le costume de bourreau avec un triplé. Mais cette remarquable prestation du quadruplé ballon d’or, suscite beaucoup de polémiques, chez certains de ses compatriotes argentins.



Diégo Maradona puisque c’est de lui qu’il s’agit, a encore fustigé Léo Messi qui il accuse de ne s’être pas donné à fond avec l’équipe nationale d’Argentine contre le Venezuela, lors des éliminatoires de la coupe du monde 2018.



« Je me demande si c'était pas le même Messi qui jouait face au Venezuela l'autre jour ? On dirait que c'est uniquement avec le Fc Barcelone qu'il peut jouer, tandis que tout le peuple argentin souffre d'un manque de titre majeur depuis si longtemps.»



Pour rappel, l’Argentine avec 23 points au compteur, se retrouve 5e de la zone Amsud, en position de potentiel barragiste.



Elle doit espérer un sans-faute lors des trois dernières rencontres prévues contre le Vénézuela (le 5 septembre 2017), le Pérou (le 5 octobre 2017) et l'Equateur (le 10 octobre 2017) pour intégrer l'une des quatre premières places, directement qualificatives.





Landing DIEDHIOU, Leral.net