Diène Farba Sarr: "J'ai beaucoup d'affection et de respect pour ma soeur Nafissatou Diop Cissé" Le ministre du Renouveau urbain, de l’Habitat et du Cadre de vie, Diène Farba Sarr, par ailleurs coordonnateur de « Bennoo Bokk Yakaar » (Bby) de la région de Kaolack, a tenu à rendre dimanche, un hommage appuyé à Me Nafissatou Diop Cissé pour son engagement aux côtés du Président de la République, Macky Sall. C'était en marge d'une conférence religieuse organisée par la notaire.

Rédigé par leral.net le Lundi 12 Juin 2017 à 09:13 | | 0 commentaire(s)|



