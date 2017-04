Diffamation: Le procès de l’ex-femme de Birima Mangara contre le journaliste Mamadou Ndiaye renvoyé…

Finalement, c’est le 4 mai prochain que le procès en diffamation opposant l’ex-épouse du ministre du Budget, Adja Ndeye Maty Fall au journaliste Mamadou Ndiaye du site dakarposte aura lieu. Prévu hier, devant le tribunal correctionnel de Dakar, le procès a été renvoyé sur demande du conseil du journaliste.



L’ex-dame du ministre délégué Birima Mangara s’est senti diffamée pour avait été traitée d’épouse infidèle, à travers un article publié sur le site. ’’ la vérité sur le divorce entre le ministre du budget Birima Mangara et sa deuxième femme Ndeye Maty Fall... cocu, le ministre ‘’himself’’ a fini par demander le divorce parce que son épouse le trompait avec... un gigolo’’.



La partie civile a jugé ces propos ‘’diffamatoires et attentatoires’’ à l’endroit de sa personne et de son honorabilité. Elle les avait même qualifié de ‘’balivernes intolérables et inadmissibles pour un journaliste respectueux de l’éthique et de la déontologie’’’.



Car, dans un communiqué publié au début de la procédure, l’ex-Mme Mangara expliquait que lors de leur divorce devant le juge le 6 octobre dernier, son époux n’a évoqué ‘’que l’incompatibilité d’humeur, pour seul motif à sa demande’’.



Enquête