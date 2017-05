Différend avec Macky Sall, Thierno Alassane Sall se confie à Al Amine

Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine veut-t-il réconcilier le Président Macky Sall et Thierno Alassane Sall ? Selon le quotidien L’Observateur, le Khalife général des tidianes a reçu la visite hier, de l’ancien ministre de l’Energie, accompagné de deux dignitaires tidianes , Serigne Hady Sy et de Serigne Sidy Ahmed Sy.



Al Amine et son hôte ont eu un tête-à-tête de plus d’un tour d’horloge au cours duquel, celui-ci a livré sa part de vérité sur son différend avec le chef de l’Etat. Rien n’a filtré sur la suite des échanges, mais tout porte à croire que le marabout ne va pas tarder à demander au chef de l’Etat sa version des faits.



Connu pour ses talents de médiateur, Al Amine a mené plusieurs médiations dans de nombreux conflits. Il avait aidé à réconcilier Abdoulaye Wade et Idrissa Seck au plus fort de la crise entre les deux hommes. L’année dernière, il a, avec Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, sauvé l’école sénégalaise d’une année blanche.



Après son audience avec Al Amine, Thierno Alassane Sall s’est rendu aux domiciles de Serigne Hady et de Serigne Ahmed Sy, benjamins de Al Amine, avant de retourner à Thiès.