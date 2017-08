Différend avec les héritiers de feu Kader Mbacké: Aliko Dangoté jugé aujourd’hui, à Dakar

Après un premier renvoi, le dossier opposant les héritiers de feu Kader Mbacké à la première fortune d’Afrique, revient devant le tribunal correctionnel ce jeudi. Si le dossier est retenu, le procès se déroulera sans la présence de Aliko Dangoté, qui se trouve pourtant au centre de cette affaire.



Comme le révélait "Libération", les héritiers de feu Kader Mbacké à savoir Daba Diop (sa mère), Khady Mané (épouse), Fatou Binetou Bah (épouse) et son fils, Serigne Cheikh Mbacké avaient déposé une citation directe contre Alhadji Aliko Dangoté, président directeur général de Dangoté Industries Limited et président du Conseil d’administration de Dangoté Cement Sénégal; Roger Gold Smith, ancien administrateur et son remplaçant, Lucas Erik Haelterman, mais aussi l’entreprise.



Selon la citation obtenue par "Libération", les plaignants informent qu’entre feu Kader Mbacké et Aliko Dangoté, il avait été convenu la création d’une filiale de la société Dangoté Industries Limited au Sénégal. A ce titre, Dangoté, suivant un acte sous seing privé en date du 4 février 2007, a donné procuration à feu Kader Mbacké aux fins de creátion de ladite société.



C’est ainsi qu’à la date du 26 mars 2007, par devant le notaire Me Moussa Mbacké, il a été constitué la société dénommée Dangoté Industries Sénégal sous forme de société anonyme avec administrateur général dont l’actionnariat est réparti entre Dangoté Industries Limited (90%) et feu Kader Mbacké (10%).





En vertu du procès-verbal des délibérations de l’Assemblée générale constitutive du 26 mars 2007, feu Kader Mbacké avait été nommé administrateur de la société.



C’est à ce titre que celui- ci avait initié toutes les démarches nécessaires et obtenu par décret numéro 2008- 1431 du mois de décembre 2008 pour le compte de la societé Dangoté Industries Sénégal, une concession minière de calcaire dans la forêt classée de Pout Est et une concession minière d’argile et de latérite à Thicky, dans la région de Thiès.



Kader Mbacké a ainsi procédé à l’immatriculation au nom de la susdite desdites concessions comme en atteste la Conservation de la propriété foncière de Thiès. Il a aussi démarché et obtenu l’autorisation du ministère de l’Environnement.





Kader Mbacké, rappelé à Dieu le 10 septembre 2010, le 25 août 2011, le tribunal départemental de Dakar a rendu un jugement d’hérédité numéro 1759, le concernant. Par ordonnance numéro 229 en date du 24 mars 2011, le tribunal départemental de Dakar a désigné Abdoulaye Diouf, administrateur séquestre de la succession du défunt.



Dangoté Industries Sénégal Sa n’a initié aucune démarche afin d’impliquer les héritiers de feu Kader Mbacké dans la société en vertu des 10% de l’actionnariat qu’ils détiennent. Pis, c’est au cours de l’inventaire des biens de feu Kader Mbacké en vue de leur partage, que ces actions sociales ont été identifieés.



C’est à ce titre que l’administrateur séquestre a adressé un courrier en date du 20 mars au Directeur général de Dangoté, lui demandant des informations sur l’état de la société.



Contre toute attente, le Directeur général, à l’époque Roger Gold Smith, dans sa réponse en date du 2 avril et 23 juin 2014, a complètement nié l’existence des 10%, en déclarant que « feu Kader Mbacké ne détient pas d’actions ni dans Dangoté Cement Sénégal ni dans Dangoté Industries Sénégal ».



Plus grave encore, il s’est avéré qu’à la suite du décès de feu Kader Mbacké, ledit directeur général, de concert avec son président, a organisé une Assembleé générale extraordinaire en date du 2mars 2012, pour changer la forme sociale de Dangoté, qui est passée d’une société anonyme avec administrateur général à une société anonyme avec Conseil d’administration.







Dans le même temps, il a été noté un changement de la dénomination de Dangoté Industries Sénégal qui est devenu Dangoté Cement Sénégal ainsi qu’une modification de statuts. Il est ressorti de cette Assembleé générale en particulier, ainsi que celles tenues antérieurement et postérieurement, que Kader Mbacké a été complétement exclu de l’actionnariat de la société.



Pis, les 10% qui reviennent à ses héritiers, ont comme par magie, disparu de tous les documents sociaux de Dangoté Industries Sénégal devenu Dangoté Industries Cement. Dangoté Industries Limited, actionnaire à 90%, s’est finalement donnée de manière unilatérale et « frauduleuse », selon les plaignants, la qualité d’actionnaire unique, en absorbant la totalité de l’actionnariat.



Face à cet acte frauduleux, les héritiers de feu Kader Mbacké avaient déposé plainte devant le doyen des juges. Dangoté et Smith, suite aux interpellations détermines des conseils des héritiers et la vigilance de l’administrateur séquestre, ont fini de changer leur fusil d’épaule, en reconnaissant leurs délits, en reconnaissant que Kader Mbacké était bien actionnaire comme écrit dans leur courrier en date du 17 février 2017, portant signature de leur conseil et adressé à Mes Ousmane Sèye et Mbaye Dieng, avocats des héritiers.





