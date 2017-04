Difficile cohabitation entre le Dg et le Pca Ils n'iraient pas ensemble en vacances. Au Sn Hlm, le directeur général, Mamadou Kassé, et le Président du Conseil d'administration, Moustapha Fall « Che », ne s'entendent pas du tout. Ils se regardent en chiens de faïence, et ce n'est un secret pour personne dans la boîte.



Le Pca reproche au Dg de claquer l'argent de la SN Hlm sans compter. Son souci : les dépenses de prestige auxquelles se livreraient Kassé. Exemple : la récente acquisition de véhicules qui pollue l'ambiance. Au point de pousser certains employés à prendre position, surtout en faveur de Moustapha Fall.



