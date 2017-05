Diffusion: La RTI sert une mise en demeure au groupe Excaf Télécom

La société de la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI), propriétaire des chaînes Tti1 et Rti2, et la société Euronews ont servi une mise en demeure au groupe Excaf Télécom. Selon des sources, ces télévisions estiment que « toute distribution et diffusion de chaînes, quel que soit le territoire de diffusion et inclus le Sénégal, doivent faire au préalable l’objet d’une autorisation de leur part ».



Mais elles disent constater que « la distribution de leurs chaînes au sein des offres TNT et MMDS au Sénégal sans autorisation de (leur) société ». En conséquence, note la mise en demeure, « l’opérateur qui procède à la distribution des chaînes sans y être autorisé, agit en violation de nos droits et commet un acte de piratage ».



« A défaut de cessation immédiate de vos agissements, nous serions contraints d’engager toutes actions nécessaires au sauvetage de nos droits », lit-on dans la missive, qui invite le groupe Excaf Télécom à « considérer la présente comme ayant une valeur de mise en demeure de nature à faire courir tous les délais, intérêts et autres conséquences que la loi et les tribunaux attachent aux misses en demeure ».



