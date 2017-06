Diffusion d’images obscènes, violence et voie de fait : Mariée, l’adultérine envoie en prison son concubin

Le ridicule ne tue point chez A. L qui, bien que mariée depuis 10 an à un homme vivant en Europe, vit en concubinage avec son amant, F. D. Et comme si cela ne suffisait pas, elle avait d’autres amants qu’elle emmenait dans la chambre de son concubin.



Tout naturellement, lorsque son jeu a été découvert par son concubin, leur couple a commencé à battre de l’aile. Et c’est à partir de là que ce dernier a commencé à menacer de diffuser ses photos d’elle nue, sur les réseaux sociaux.



A la barre, F. D qui est poursuivi pour détention et usage de chanvre indien, diffusion d’images obscènes, violence et voie de fait, a juré par tous les saints que la dame lui avait fait croire que son mari était décédé. C’est sur ces entrefaites, dit-il, qu’ils ont noué une relation intime, avant de vivre en concubinage.



Durant toute leur idylle, ils vivaient comme mari et femme, a dit le mis en cause, selon qui, un beau jour, alors qu’il revenait d’une course, il a retrouvé sa porte bien fermée. Et ne se souciant de rien, il a pris un caillou pour défoncer la porte. Mais là, il a failli tomber des nues en retrouvant sa concubine avec son autre homme dans son lit en train d’entretenir des relations sexuelle.



Selon lui, après cela, il a réagi et ce dernier a pris la fuite avant de laisser ses chaussures sur place. C’est ainsi qu’il a ordonné à A. Ly de quitter les lieux, puisqu’elle a trouvé mieux que lui.



Le mis en cause de poursuivre qu’elle est sortie avant de revenir quelques minutes plus tard avec des policiers qui l’ont retrouvé avec une ficelle de chanvre indien dans a chambre.



Interpellé sur les images obscènes, il a fait des aveux, soutenant que c’est lui qui a filmé Aissatou toute nue. Mais il s’est empressé de préciser qu’il ne l’a jamais menacée de publier ces photos sur les réseaux sociaux.



Le ministre public a requis l’application de la loi, le tribunal a finalement condamné F.D à un mois ferme avant d’ordonner la destruction de la drogue et la confiscation du portable contenant les images obscènes.



