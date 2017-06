Diffusion d’un photomontage obscène du Président : Comment la Section de recherches a débusqué Oulèye Mané et Cie ?

Houleye Mané est devenue tristement célèbre. La jeune femme, journaliste à Touba Tv et quatre personnes sont au-devant la scène pour avoir partagé sur le réseau social WatshApp, un photomontage «obscène » du Président Macky Sall.



Tout a commencé le 25 mai 2017, indique «L’Observateur». Un informateur anonyme a saisi la section de recherches de la gendarmerie de Colobane pour signaler la présence d’un photomontage obscène du chef de l’Etat dans un groupe WhatsApp.



Preuve à l’appui, la source présente G. A. Ndiaye, comme étant l’administrateur du groupe. Avec sa nouvelle plateforme de lutte contre la cybercriminalité, les hommes du Commandant Diack, n’ont pas mis de temps pour localiser ce dernier, qui interpellé, a affirmé avoir créé le groupe pour rester en contact avec ses amis artistes, tout en désignant le sieur C. T. Sarr comme l’auteur de la diffusion.



Arrêté à Tivaouane puis conduit à Dakar, C. T. Sarr révèle aux enquêteurs avoir reçu le photomontage de M. Diouf, une jeune femme domiciliée à Médina. Elle aussi sera arrêtée 28 mai 2017. Elle avoue être membre d’un groupe WatshApp dénommé « Xaleye Beugueu lou Bakh ». C’est dans ce groupe qu’elle a pris le photomontage. Les enquêteurs découvrent que c’est la nommée F. B. Ndiaye domiciliée à Liberté qui a posté la photo dans ledit groupe. Arrêté à son tour, elle avoue que c’est Houleye Mané qui la lui a envoyée.



La journaliste de Touba Tv, non plus, n’est pas fait prier pour avouer son forfait. Aux enquêteurs, elle soutient avoir reçu l’image incriminée d’une certaine F. Badji, présentement en Gambie, avant de la partager dans le groupe WhashApp « No stresse » pour juste….s’amuser avec ses amies. Un excès d’humour qui risque de lui coûter la liberté. Déférée hier, au parquet, elle a, avec ses acolytes, C. T. Sarr, M. Diouf et F. B. Ndiaye bénéficié d’un retour de parquet. Aujourd’hui, ils seront encore à la cave du palais.

