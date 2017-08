Diffusion de fausses nouvelles: Gfm n’exclut pas une action en justice contre le journal "Enquête"

Après avoir regretté, à travers un communiqué de presse, les allégations confondantes et enflées dans l’article «Groupe Futurs Médias : 40 millions de francs CFA volés de la trésorerie» publié, mercredi 16 août 2017, par le quotidien L’Enquête, le Groupe Futurs Médias constate, avec stupeur et indignation, la persistance mensongère et malsaine du même journal dans sa livraison du jeudi 17 août selon un communiqué parvenu ce jeudi à IGFM et repris par Leral.net.



La Direction générale du Groupe Futurs Médias a indiqué le montant du préjudice dans une plainte contre X déposée auprès de la Section de recherche de la Brigade de la Gendarmerie nationale indique le communiqué.



Par conséquent, elle ne saurait accepter que ledit journal insiste dans la désinformation. Aussi, se réserve-t-elle le droit d’introduire une action en justice contre L’Enquête si les excuses appropriées et la vraie information ne sont pas rapportées dans sa publication du vendredi 18 août 2017 précise le communiqué.