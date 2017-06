Diockoul : Six manifestants arrêtés, le Pds annonce une plainte contre le maire

Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Juin 2017 à 11:42 | | 0 commentaire(s)|

Le feu couve toujours à Diokoul Diawrigne dans le département de Kébémer. Les populations s’opposent toujours à l’affectation de 1000 hectares de leur terre à la société Senegindia.



Et pour ne rien arranger les choses, le maire Cheikh Sadibou Dia a porté plainte contre les manifestants pour destruction de biens appartement à autrui. Hier, la gendarmerie a procédé à l’arrestation d’au moins six personnes.



Ibra Diagne Mbaye, responsable local du Ps, Mbaye Mbodj, paysan, Babacar Tall , étudiant, Dame Mbaye et Doro Seck , élevés en classe de Terminal et Mbathio Mbaye, ménagère ont passé la nuit à la Brigade Mixte de Louga, en attendant d’être présentés au Procureur de la République.



Par ailleurs, le Parti démocratique sénégalais a décidé de porter plainte contre le maire Cheikh Sadibou Diack, qui avait accusé ses militants d’être derrière le saccage des véhicules de la mairie.



"Nous avons le soutien du parti. Il faut qu’il prouve que le Pds est derrière ce saccage. Je me sens personnellement visé par ses déclarations", a confié Pape Diop, responsable du Pds à Diockoul à L'Observateur.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook