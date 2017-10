Diomansy Camara félicite Aliou Cissé sur son page Facebook Voilà ce qui fait la beauté du football. Un jour on te critique, un jour on t’admire. Qu’est-ce que l’on n’a pas entendu sur Aliou Cisse. Aujourd’hui, il faut lui rendre hommage, ses choix on était payant, soulève l’ancien international Diomansy Camara sur son page Facebook.

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Octobre 2017 à 11:13

Selon Diomansy Camara, entre la convocation de Mbaye Niang (très controversé), la titularisation de Diafro Sakho (on a très peu vu mais qui marque un but important), l’entrée en jeu de Cheick Ndoye (auteur d’un but fabuleux). Et que dire de la prestation XXL de Moussa wague (pour moi le meilleur joueur sur le terrain). Alors oui il y aura toujours des choses à redire mais là savourons pour une fois.



« Duarte (coach du Burkina Faso) disait que nous ne gagnerions pas au Cap vert. Lui a perdu en Afrique du Sud. On m’a toujours appris de nettoyer devant ma porte avant de nettoyer devant chez les autres», a rappelé Diomasy.



« A ce jour nous sommes premiers du groupe, seule équipe invaincue. Nous avons fait les 3/4 du chemin, la Russie n’a jamais était aussi proche. Rendons à César ce qui est à César. Bravo coach Aliou « Gatusso » comme j’aime t’appeler. Un fils du pays, un sénégalais ancien capitaine des Lions qui est entrain de qualifier son pays au Mondial. C’est une fierté pour tout Africain et pour le continent. Croyons en nous, moi qui est toujours milité pour une expertise locale quitte même à perdre des plumes je suis doublement ravi », ajoute-t-il.

