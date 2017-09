Diomansy Camara prend la défense de Mbaye Niang

Dans un post qu’il a fait sur sa page Facebook, l’international sénégalais Diomansy Camara, qui était dans le passé, l’un des premiers à se montrer hostile à une possible convocation en sélection de Mbaye Niang, a cette fois ci changé de fusil d’épaule. Voici, in texto, son texte.





"J’ai étais un des premiers à me manifester lorsque j’avais lu l’article de l’Equipe (traduit de la gazzetta dello sport journal Italien ) affirmant que Mbaye Niang ne se sentait pas Sénégalais mais plutôt français et qu’il souhaitait défendre leurs couleurs. J’avais à l’époque affirmé que Mbaye Niang ne méritait pas de porter le maillot des Lions.



Cependant comme j’aime aller au bout des choses j’ai préféré creuser que de rester sur des a priori.



Comment un jeune qui répond à l’appel de la sélection en jeune ne peut-il pas un jour envisager de porter la tunique des A ? Nulle n était l’incompétence des fédéraux à l’époque (ils s’étaient trompé sur l’identité du joueur et lui avait fourni un mauvais passeport) Mbaye Niang aurait déjà porté nos couleurs.



Par rapport à l’interview en question traduit de l’Italien au français, Mbaye Niang disait simplement espérer toujours une sélection en bleu mais que la porte pour le Sénégal n’était pas fermé. Et non pas qu’il ne se sentait pas Sénégalais. J’ai récemment discuté avec sa maman pour prendre les tenants et les aboutissants de cette histoire.



Je peux vous dire que sa maman tout comme son papa aime le Sénégal et sont fiers que leur fils vienne défendre nos couleurs malgré tout le remue-ménage que cela suscite.



Je pense que nous devrions lui pardonner ses déclarations sorti de leur contexte. C’est un jeune avec un grand potentiel avec un gros caractère et je le trouve courageux de répondre à l’appel lorsque nous connaissons la situation actuelle du Sénégal.



Aliou Cissé on peut lui reprocher beaucoup de choses, de tâtonner, de n’avoir pas encore trouvé cette alchimie, mais il pense au bien de l’Equipe et surtout il veut aller à la coupe du Monde comme chacun d’entre nous. Quitte à convoquer un joueur qui ne fait pas l’humanité. Nous avons un but commun tachons de faire l’unité. Mbaye Niang lui devra relever le défi en se faisant petit dans la vie mais Grand sur le terrain chose dont il est capable.



La dignité n’a pas de prix. Le Sénégalais est fier mais il s’est également pardonné. Faisons preuve de bon sens et ne nous laissons pas prendre par la frénésie collective. Je tenais à partager ses informations qui a mon sens change la donne vis à vis du néo lion .Pour ma part on m’a toujours appris que celui qui n’a pas de haine dans son cœur ne peut pas haïr les autres".