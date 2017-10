Diomansy Kamara : Mondial 2018 : « Si on pense que l'on est déjà qualifié.. » Au cours d'un déjeuner de presse organisé par Canal+, qui présentait hier (lundi) ses programmes sportifs, Diomansy Kamara, Consultant à Canal+, est revenu sur l'actualité de l'équipe nationale de football. L'ancien attaquant des "Lions" est confiant quant à une qualification du Sénégal au Mondial 2018, mais souligne que rien n'est encore acquis.

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Octobre 2017 à 09:40 | | 0 commentaire(s)|

« Rien n’est encore acquis. Il faut se battre. Il ne faut pas minimiser l’Afrique du Sud. Elle a battu le Burkina (3-1). Les Burkinabé ont beaucoup parlé des Sénégalais, en oubliant de parler d’eux-mêmes. Ils ont pris trois buts en première période.



Si on pense que l’on est qualifié, on fait complétement fausse route. Il va falloir que l’on aille là-bas avec le même état d’esprit que face au Cap-Vert et essayer de décrocher la qualification en Afrique du sud. Parce qu’un match au couteau à Dakar, ce serait très difficile à gérer ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook