Diomansy Kamara défend Sadio Mané: "On ne doit pas l’incriminer, il a pris ses responsabilité dans cette compétition"

Mardi 31 Janvier 2017



Sous le feu des critiques de certains Sénégalais qui n'ont toujours pas digéré son penalty manqué contre le Cameroun, Sadio Mané peut compter sur le soutien de Diomansy Kamara.



Selon l'ancien attaquant des Lions, aujourdhui Consultant à Canal+, "on ne peut pas incriminer Mané, fer de lance de cette génération. Il a pris ses responsabilités dans cette compétition, mais, c'est la dure loi du sport. Il a échoué comme beaucoup d'autre dans le passé", explique-t-il.



Loin d'être fataliste, D. Kamara a répété que le Sénégal avait perdu le match bien avant le coup d'envoi. Convaincu qu'on doit se servir de cette défaite comme d'une leçon pour l'avenir, Diomansy Kamara affirme que ce sont " les hommes qui gagnent les grandes batailles. Le lionceau doit encore grandir. Dans la victoire comme dans la défaite, on a su rester humble. On est déçu, mais la vie continue".

