Diomansy Kamara invite les "Lions" à donner les clefs de la Tanière à Sadio Mané

(APS) – L’équipe nationale de football doit être construite autour de Sadio Mané, qui est devenu sa véritable tête de gondole, le footballeur qui peut faire la différence a suggéré, l’ancien attaquant, Diomansy Kamara et actuel consultant sur la chaîne française, Canal Plus.



"S’il brille en club, ce n’est pas encore le cas en équipe nationale", a fait remarquer le consultant, relevant qu’on doit lui donner les "clefs de la voiture" pour qu’il puisse la conduire à bon port.



"Peut-être qu’il se met trop de pression quand il vient en équipe nationale", s’est interrogé Diomansy Kamara, ajoutant que les gens attendent de lui qu’il soit encore plus décisif.



"De toute façon, je suis convaincu que ce n’est pas un problème de système puisque le Sénégal et Liverpool utilisent tous les deux le 4-3-3 mais je pense que c’est un problème de confiance", a-t-il dit, rappelant que sa génération faisait converger le jeu des "Lions" vers El Hadj Diouf.



"Il y avait de bons joueurs et un grand joueur et on savait qu’on doit s’organiser pour le mettre dans les meilleures conditions", a rappelé l’ancien attaquant des "Lions".



"Avec ce qu’il fait actuellement avec Liverpool, il doit être le leader de cette génération en dépit de la présence de très bons joueurs que sont Kalidou (Coulibaly), Idrissa (Gana) Guèye et Keïta Baldé", a commenté Diomansy Kamara, qui se dit bluffé par Sadio Mané.



"Il avait déjà été très fort la saison dernière et cette année, il a repris sur des bases incroyables", a-t-il dit, soulignant que l’attaquant Sénégalais fait partie désormais des meilleurs joueurs de Premier league.



"Clairement, il fait partie des meilleurs joueurs de la Premier league, du niveau des Eden Hazard", a estimé l’ancien attaquant de West Bromwich Albion, appelant les "Lions" à tenir compte de cette nouvelle dimension de leur attaquant international.



L’attaquant Sénégalais Sadio Mané, après avoir été élu meilleur joueur de Liverpool la saison dernière (2016-2017) par les supporteurs de son équipe, a débuté la saison sur des bases élevées, avec trois buts marqués en trois journées de Premier league.





Salif Diallo