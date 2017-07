Dionne accuse l'opposition de se cantonner à Dakar pour "chercher à faire le buzz sur internet"

L’opposition sénégalaise s’est cantonnée seulement à Dakar dans le but de "chercher à faire le buzz sur internet", a affirmé, jeudi, la tête de liste de Benno Bokk Yaakaar (BBY, pouvoir), Mahammed Boun Abdallah Dionne.



Le chef de file de la liste de la mouvance présidentielle a lancé cette critique dans la région de Matam, cinquième étape de sa tournée dans le cadre de la campagne électorale des législatives du 30 juillet.



‘’L’opposition est basée seulement à Dakar. Elle est à Dakar et cherche à faire le buzz sur internet. Nous, nous sommes sur le terrain’’, a-t-il critiqué.



Mahammed Boun Abdallah Dionne a sillonné jeudi les départements de Matam et de Kanel. Il a tour à tour visité les communes d’Ogo, de Sinthiou Garba, Sinthian et Ouri Sidi.



‘’ Nous sommes sur le terrain. L’opposition n’est pas présente sur le terrain. [...] ‘’, a martelé la tête de liste de BBY.



Il a invité les populations à aller massivement auprès des commissions administratives pour récupérer leurs cartes d’électeur.



‘’ Le choix, c’est la tête de cheval (symbole du bulletin de BBY). Il faut choisir la tête de cheval, pour qu’il mange l’épi de maïs du vieux, pour l’envoyer définitivement à la retraite ; nous allons lui trouver un chapelet pour qu’il devienne notre imam’’, a ironisé l’actuel Premier ministre.



Devant les responsables de Kanel, dont la tête de liste départementale est le questeur de l’Assemblée nationale, Daouda Dia, et les anciens ministres Zackaria Diaw, Yéro Deh, notamment, il a clamé que la ‘’ région de Matam est une réserve naturelle ‘’du président de la République, Macky Sall’’.



La caravane est attendue jeudi soir à Bakel pour un meeting en début de soirée.