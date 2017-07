Dionne décoche des flèches assassines sur Idrissa Seck : «Thiès a choisi l’endurance et la vérité sur la roublardise et les combines» Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Juillet 2017 à 16:46 | | 0 commentaire(s)|



Les populations de Thiès ont fait honneur à la tête de file de la Coalition Benno Bokk Yakaar, ce samedi 22 juillet 2017. Mahammed Dionne, qui dans le cadre de sa campagne pour les législatives, a sillonné le pays, a été reçu tel un héros dans la capitale du rail. Les populations, massées le long de la route, ont vibré pour le marron-beige. A pied, à bord de motos Jakarta ou de véhicules, elles ont jubilé et annoncé la couleur pour le triomphe de Bby.



Dionne comme Benno sont visiblement devenus des phénomènes qui emportent tout sur leur passage. D’autant que dans cette région, les quinze collectivités locales, jadis favorables à Idrissa Seck, lui ont tourné le dos en s’engageant à accompagner le Président Macky Sall dans l’exécution et la mise en œuvre du Plan Sénégal Emergent.



Les maires de ces communes, présents à la Place de France, aux côté de leurs administrés, ont réitéré leur volonté d’asseoir une domination sans partage de Bby. Car résume leur porte-parole, «M. le Premier ministre, vous exécutez admirablement les instructions formulées par le chef de l’Etat, au grand bonheur de nos concitoyens. Et cela met à l’aise toute la coalition».



Le PM qui s’est adressé à des milliers et des milliers de militants, d’inconditionnels mais également de personnes convaincues par les bonnes actions du gouvernement de Macky Sall, a su avec courtoisie et quelquefois humour, exposer les résultats des politiques publiques en cours d’exécution dans ce pays.



Renforcé par les acclamations et l’adhésion des populations, Mahammed Dionne, décoche des flèches assassines sur Idrissa Seck à l’endroit de qui il dit : «Thiès a choisi l’endurance et la vérité sur la roublardise et les combines. Votre forte mobilisation et la patience dont vous avez fait montre pour nous attendre, ici, à la Place de France, signifie que Thiès a définitivement tourné la page».



Elle n’a, d’ailleurs, pas tort de se jeter dans les bras de Macky Sall qui leur a apporté Promoville pour lancer les chantiers de l’émergence, engagé les travaux du TER dont le tracé traverse la région, redynamisé la filature (NSTS) de Thiès qui comptent en ce moment 3 000 employés et promis de rendre le stade Lat Dior aux normes internationales.



A côté de «Ila Touba», la ville religieuse de Tivaouane aura elle aussi, son autoroute. Mieux, après l’inauguration de l’aéroport Blaise Diagne de Ndiass, prévue en Décembre, la cité du rail deviendra naturellement la «capitale du Sénégal».

Signalons qu’avant de se rendre à Thiès, le Premier ministre a déchaîné les foules à Darou Mousty, fief de Modou Diagne Fada, un des innombrables leaders de coalitions qui prendront part aux joutes électorales du 30 juillet prochain.

