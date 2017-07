Diop Sy accuse: “Ce sont ceux qui n’ont pas de thème de campagne, qui s’adonnent à la violence”

Pour DembSa Diop « Diop SY », ce sont ceux qui n’ont à rien à proposer aux populations sénégalaises, qui s’illustrent dans des actes de violence. « Tous ceux qui sont impliqués dans la violence de cette campagne, sont ceux qui n’ont pas de thème. Puisqu’ils n’ont rien à dire aux Sénégalais, ils s’engagent dans la voie de la violence par manque d’arguments ou de propositions.



Pour ce qui nous concerne, nous avons un dispositif sécuritaire pour protéger nos militants et nos biens. Chaque candidat peut identifier celui qui ou ceux qui peuvent engager le parti dans la violence ; ils doivent donc les arrêter », a d’emblée, lancé Diop Sy.



Interpellé sur son bilan à l’Assemblée nationale sortante, Diop Sy dit avoir appris beaucoup de choses et s’engage désormais à porter la voix de la population. «C’est ma première élection en tant que député, j’ai appris et je suis bien outillé pour pouvoir prendre en charge les préoccupations des populations. J’ai contribué à faire passer des lois au bénéfice du peuple, j’ai eu à dire « Non » quand je n’étais pas d’accord. Je suis satisfait du travail que j’ai accompli », s’est défendu le député.



Sur le programme qu’il compte proposer à la prochaine Législature (s’il est réélu), Diop Sy parle de la réforme du règlement intérieur de l’Assemblée nationale pour « permettre davantage de démocratie ».



«Nous avons un projet ambitieux que nous comptons dérouler à l’Assemblée nationale avec notre groupe parlementaire. Et si nous n’avons pas de groupe, nous nous battrons pour que nos projets qui sont bénéfiques pour la population, puissent passer », s’est engagé le chef de file de la Convergence patriotique pour la justice et l’équité (Cpje).







La Tribune