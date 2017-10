Diop Sy mouille Amadou Ba et Sonko dans l'affaire des 50 terrains: « nous avions un deal… » Le député Diop Sy est encore en difficulté. En claire pour le terrassement, l'assainissement et l'électrification du nouveau quartier Almadie2, Diop Sy a gagné le marché grâce Amadou Ba. Mais force est de constater rien n'a été fait sur ce site appartenant aux agents des impôts et domaines de Dakar . Mais dans ces manquements l'homme d'affaire dans l'émission Jarkarlo, cite Ousmane Sonko comme son complice et dés fois Amadou Ba l'actuel ministre des finances et du plan. Regardez l'intervention laborieuse de Diop Sy sur la TFM



Rédigé par leral.net le Samedi 28 Octobre 2017 à 21:12 | | 0 commentaire(s)|

Mais dans ces manquements l’homme d’affaire, dans l’émission Jarkarlo, cite Ousmane Sonko comme son complice et Amadou Ba l’actuel ministre des finances et du plan. Regardez l’intervention laborieuse de Diop Sy sur la TFM :

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook