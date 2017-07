Diouma Dieng Diakhaté : «le Président Macky Sall a apporté plus de sérénité à la femme sénégalaise » Pour Diouma Dieng Diakhaté Shalimar, avec les bourses familiales et la couverture maladie universelle, Macky Sall a apporté plus de sérénité à la femme sénégalaise. La styliste se prononçait en marge de la remise de dons d’une ambulance et des dons d’une valeur de 65 millions 800 à la maternité de Dial Basse à Rufisque.

Rédigé par leral.net le Lundi 3 Juillet 2017 à 15:13 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook