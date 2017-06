Diourbel : 2 ans ferme requis contre trois agents municipaux pour faux sur des actes d’Etat-civil

Les trois agents municipaux de Diourbel arrêtés pour faux en écriture publique et falsification des sceaux d’Etat sur les actes d’Etat-civil encourent la peine de deux ans de prison ferme. Ils comparaissaient hier, devant le tribunal de Grande instance de Diourbel.



Devant la barre, Daouda Lam, Khadim Thiam, Pape Malick Ndao et leur complice Djiby Guèye, un agent de la société de transport publique DDD, n’ont pas nié les faits. En revanche, ils avouent avoir été animés de la seule volonté d’aider des candidats à l’examen du Baccalauréat. Ils moyennaient ces faux documents à 6000 FCfa la pièce.



L’affaire a éclaté vers la fin du mois de mai, lorsque Aliou Faye, l’officier principal constate sur des documents qu’un tiers essaie d’imiter sa signature. Il saisit la gendarmerie qui ouvre une enquête, laquelle aboutit à l’arrestation des mis en cause.



Daouda Lam a avoué avoir commandé des cachets à Dakar par l’intermédiaire de Djiby Guèye et qu’il avait aussi signé les actes incriminés. Malick Ndao, agent d’Etat-civil détaché au Tribunal de Diourbel, a quant à lui souligné que c’est le jour de l’audience, qu’il a constaté les documents n’ont pas de timbre. Djiby Guèye, employé à Dakar Dem Dikk, dit qu’il n’a pas joué le rôle d’intermédiaire qu'on lui prête.



Le juge a fixé au 15 juin, le verdict.