Diourbel, Bambey et Khombole...Le Baol déroule le tapis rouge à Dionne ! Rédigé par leral.net le Samedi 22 Juillet 2017 à 09:04

Mahammed Boun Abdallah Dionne doit être aux anges. Le Baol lui a déroulé le tapis rouge. Une marée humaine a déferlé partout où sa caravane a stationné. De Diourbel à Khombole en passant par Bambey, les citoyens rivés le long de la route nationale, l’ont acclamé comme pour valider et soutenir les actions de son gouvernement.



Le PM, malgré son programme de campagne très chargé, s’est montré sensible au drame qui a touché les habitants du marché de Diourbel. Il a été à leur chevet pour les écouter et recueillir leurs doléances. Il devait annoncer par la suite que,"pour que de pareilles catastrophes ne se reproduisent pas, l’Etat a décidé de dégager une enveloppe de 5 milliards FCFA pour bâtir un marché à la dimension de celui qui est prévu à Kaolack".



Des milliers de personnes, d’âge mûr, ont rivalisé d’ardeur et d’engagement, derrière le cortège de Mahammed Dionne, aussi bien à Diourbel, Khombole que Bambey. Même dans la capitale régionale du Baol où les dissensions sont encore visibles, les rassemblements de Malick Fall et d’Aminata Tall ont refusé du monde.



Le clou aura été le meeting départemental de Bambey. Difficile d’apercevoir le sable du terrain vague qui abrite la manifestation. Les militants se sont entassés comme des sardines sur cette étendue à perte de vue. Le public, acquis à la cause de Benno Bokk Yakaar, n’a d’yeux que pour sa tête de liste, Mahammed Boun Abdallah Dionne, dont le dévouement et la loyauté envers le Président Macky Sall sont soulignés par les différents leaders qui se sont succédé au pupitre.



Le chef du gouvernement, conscient de la force d’une dynamique unitaire en politique, s’est réjoui de la cohésion et de la détermination des douze maires du département, unis tel un seul homme, autour des responsables de premier plan, pour ouvrir l’ère une domination sans partage de BBY. Dans la commune de Bambey, informe le Premier ministre, deux milliards FCFA ont été injectés dans l’assainissement pour faire des inondations qui hantaient le sommeil des habitants, un lointain souvenir. Il a rappelé la mise en place du Domaine Agricole Communautaire (DAC) de Keur Samba Kane pour résorber le chômage des jeunes. Sans compter les 112 villages électrifiés ces cinq dernières années par le régime du Président Macky Sall.



M. Dionne indique que «quand certains cherchent une majorité parlementaire pour pouvoir amnistier leurs enfants et leurs proches, Benno, lui, vise à accroître et démocratiser davantage les infrastructures sur tout le territoire national». Car, précise-t-il, «l’ambition du chef de l’Etat est de sortir ses concitoyens du besoin, en transformant de façon structurelle l’économie nationale».



Mahammed Dionne annonce, par ailleurs, la construction de la route Bambey-Baba Garage avant de rappeler qu’en 2012, le pays ne comptait que 35 kilomètres d’autoroute. Aujourd’hui, «nous en avons ajoutés 36 autres en plus des 125 kilomètres de Ila Touba».

