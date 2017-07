Diourbel: Enquête sur les fuites au bac, 2 candidats et un étudiant transférés à la Dic le Baccalauréat 2017 est parti pour figurer dans les annales de l’école du Sénégal. Après Dakar, où 13 élèves ont été arrêtés, c'est au tour de Diourbel d’entrer dans la danse. Deux élèves et un étudiant ont été interpellés par les policiers et transférés à la Dic où ils sont en garde-à-vue.

L’enquête de la Dic sur les fuites des épreuves de français et d’histoire-géographie s’emballe. Hamady Seydou Diallo et Mouhamed Gueye ne composeront pas ces deux matières prévues lundi 10 juillet 2017.



Car, ces deux candidats sont présentement, au niveau de la Division des investigations criminelles (Dic) où ils sont en garde à vue. Ils ont été arrêtés suite à leur implication présumée dans les fuites notées aux épreuves du baccalauréat.



Le candidat Mouhamed Guèye a été interpellé le vendredi 7 juillet 2017, à Tivaouane, par les éléments de la Dic. Munis de renseignements, ces policiers ont trouvé que Mouhamed Gueye serait détenteur des épreuves corrigées du français et des mathématiques.



Interrogé par les limiers, il a balancé son ami Hamidou Seydou Diallo, élève au lycée d‘enseignement général de Diourbel qui lui aurait remis les épreuves via le net. Hamidou Seydou Dilallo, qui ne se doutait de rien, a été interpellé après l’épreuve orale d’espagnol a sa sortie du lycée Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké, où il composait au jury 725, par les policiers du commissariat de Diourbel, qui ont été mis à contribution par la Dic.



Face aux enquêteurs, il a reconnu les faits. Selon lui, il aurait obtenu les épreuves auprès de Malick Mamadou Diop, étudiant à l’université virtuelle du Sénégal (Uvs), qui serait son répétiteur. Ce dernier niera les faits qui lui sont reprochés.



Selon une source proche de la police, l’étudiant dit qu’il n’est impliqué ni de près ni de loin dans cette affaire de fuites des épreuves au Bac. D’après toujours cette source, Malick Mamadou Diop a révélé aux enquêteurs, « avoir vu les épreuves chez certains élèves qui étaient venus solliciter de lui, une assistance ».



Faux dira, d’après cette source Mouahamadou Guèye, qui a confié aux policiers que lui et son ami Hamady Seydou Diallo auraient reçu des épreuves corrigées du français, des maths et de l’histoire-géographie des mains de l’étudiant.



Ils ont été tous conduits et mis à la disposition de la Division des investigations criminelles (Dic) depuis samedi. D’ailleurs, la source du Quotidien renseigne que l’étudiant Malick M. Diop a balancé d’autres personnes qui seraient au nombre de trois. Leur arrestation serait imminente.



