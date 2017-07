Diourbel : Fada tire sur la coalition de Wade « Wattu Senegaal cherche à tromper les Sénégalais »

Modou Diagne Fada ne lâche pas le Pds. Et ça tombe sur le retour de Me Abdoulaye Wade lundi à Dakar, après plus de deux ans à Versailles. « Nous défendons des valeurs et des principes. C’est l’injustice qui nous a fait qui nous a fait quitter le Pds. Nous avons posé un débat de réforme des textes et du programme fondamental du parti, mais pas de trouver un candidat Karim Wade un plan B. ils cherchent à tromper les Sénégalais », dit-il.



La tête de liste de Manko yessal Senegaal regrette, par ailleurs, l’état dans lequel se trouve Diourbel «qui n’a pas changer de visage ». Et il en a l’explication. « À un moment donné de l’histoire, on aurait pu profiter du passage de Wade à la tête du Sénégal pour en faire une ville vitrine. Mais malheureusement, des contradictions internes au sein du parti au pouvoir d’alors n’ont pas permis à Diourbel de bénéficier des investissements en ce moment-là. Les responsables du Pds d’alors se chamaillaient constamment. Ce qui fait que tout ce que Wade a voulu réaliser ici est tombé à l’eau. C’est pourquoi durant ses 12 années de règne, Wade a réalisé partout des choses sauf Diourbel », dit-il.



Fada va plus loin en pointant la responsabilité « des différents régimes qui se sont succédé à la tête du pays ». Pour lui, Wade n’a pas fait mieux que le Parti socialiste qui avait complètement délaissé cette ville », soulignant que Macky non plus « n’a rien fait ici ».



Le Quotidien