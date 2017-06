Diourbel-Législatives 2017 : Macky Sall adoube Malick Fall Les Législatives de 2017 seront âprement disputées dans le département de Diourbel où le leadership de Benno pourrait être sérieusement contestée par Mankoo Taxawu Senegaal. A Bambey, la coalition présidentielle aurait choisi le maire de Lambaye et le chef de village de Dangalma.



Malick Fall, Sadio Konaté Diakhaté c’est le « couple » sur lequel miserait le président de la coalition Benno Bokk Yaakaar pour remporter les deux sièges du département de Diourbel. Pour Malick Fall, Macky Sall a respecté sa promesse de l’investir.



Cet opérateur économique, ancien trésorier national des jeunesses progressistes, est arrivé 3e aux Législatives de 2012 sous la bannière de de l’Alliance pencoo de Moussa Tine. Il a également remporté le scrutin de 2014 avec la coalition Sunu Gokh composée de son mouvement Geum sa bopp, du Pds et de Rewmi.





Sadio Konaté Diakhaté, quant à elle, a été recalé au poste de haut conseiller. Institutrice de formation, directrice du service départemental de la femme, de la famille et du développement communautaire de Gossas, elle est deuxième adjointe au maire de Ngohé. Cette militante de la première heure de l’Apr est aussi à la tête de d’une réseau des femmes pour le développement. Si l’information se confirme, Benno bokk yaakaar risque gros. Le vote-sanction serait même brandi par des militants aperistes qui crient à la « trahison ».



Pour certains d’entre eux, Malick Fall maire de Diourbel, ne représente plus grand-chose et ne peut pas faire gagner la coalition. Dans ce lot de ses détracteurs figurent les partisans de Aminata Tall. Et pourtant, Benno Book Yaakaar garde intacte ses chances de remporter le scrutin parce qu’à coté il y a un Pds qui n’est plus ce qu’il était.



Le seul danger pour la majorité pourrait être Manko taxawu Senegaal avec Mamadou Kany Beye. Le maire de Ndoulo pourrait rallier à sa cause des frustrés de de l’Apr et la mouvance présidentielle en général.





