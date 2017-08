Diourbel: Les six jeunes de Wattu Senegaal devant la barre, ce jeudi

Le Tribunal de Grande Instance de Diourbel juge aujourd’hui, l’affaire du saccage du quartier général du député et responsable de l’Apr à Touba, le jour des élections. Accusés de vandalisme et placés sous mandat de dépôt depuis vendredi dernier, les six jeunes membres de la Coalition gagnante Wattu Senegaal (opposition) seront jugées, aujourd’hui.



Actes de vandalisme, voies de fait, et destructions de biens privés, telles sont les charges qui sont retenues contre Khadim Samb, Cheikh Thiam, Khadim Ndiaye, Malick Ndiaye, Modou Fall, Dame Ba. Qui nient toute implication dans cette affaire.



Apres avoir été mis en garde-à-vue prolongée et ensuite placés sous mandat de dépôt, ils seront devant la barre du Tribunal de Grande Instance de Diourbel. S’ils sont reconnus coupables, ils risquent une peine de prison de deux ans et une forte amende à la hauteur du préjudice.







L'AS





