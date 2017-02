Diourbel: Un train a mortellement fauché un homme à bord d'une moto "Jakarta"

Les populations de Diourbel étaient dans la consternation et dans la douleur. En effet, un drame d'une rare atrocité a eu lieu, ce samedi, dans ladite localité. Il s'agit d'un train qui a fauché un homme âgé de 35 ans, habitant Kaffrine et répondant au nom de Samba Ba, commerçant de son état.



Selon des témoins, la victime assise à l'arrière, avait pris comme moyen de transport une moto "jakarta" qui roulait à vive allure."Arrivé, devant le passage à niveau, Samba Ba a sauté de la moto après avoir pris peur. A ce moment, un train qui traversait le passage l'a fauché et déchiqueté d'une manière qui dépasse l'atrocité", continue notre source. Qui confie que la victime avait par devers elle une somme d'argent d'un peu plus d'un million (1 000 000) de francs Cfa et divers papiers.



La police a procédé au constat d'usage et les sapeurs-pompiers, qui avaient tous les problèmes du monde pour rassembler les restes de la victime, l'ont déposé à l’hôpital Henrich Lubcké de Diourbel. Ce drame remet sur la table la lancinante question des accidents de la circulation causés par des engins de transport à deux roues.



Libération