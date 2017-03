Diplomatie: Après l'étape de Suisse, le président Macky Sall à Paris pour une audience avec Hollande à 20H30

Le président Macky Sall, arrivé mercredi à Paris, peu après 16 heures (GMT), en provenance de Berne (Suisse), sera reçu en audience par son homologue français François Hollande, à partir de 20h30 GMT, a appris l’envoyée spéciale de l’APS de source officielle sénégalaise.



A son arrivée dans la capitale française, le président Sall, notamment accompagné de son épouse, avait été accueilli par des autorités diplomatiques et consulaires sénégalaises et des représentants de la communauté sénégalaise établie en France.



Macky Sall revenait de Berne, où il avait entamé dimanche une visite officielle de trois jours en France, à l’invitation de la présidente de la Confédération helvétique, Doris Leuthard.



Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Me Sidiki Kaba, et son homologue Mankeur Ndiaye (Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur), entre autres personnalités, faisaient partie de la délégation officielle qui accompagnait le président de la République au cours de son séjour en Suisse.



Il y a pris part mardi Arica CEO, à Genève, rencontre au cours de laquelle le chef de l’Etat sénégalais avait animé un panel avec son homologue Nana Akufo-Addo, sur la situation économique en Afrique.