Diplomatie : Le président Macky Sall effectuera une visite officielle en Suisse du 19 au 22 mars 2017

Le président Macky Sall va effectuer une visite officielle en Suisse du 19 au 22 mars 2017. Il l’a fait savoir ce mercredi en Conseil des ministres du 15 mars 2017. Ainsi, au cours de cette visite, le président Macky Sall participera au Africa CEO Forum, à Genève, note le communiqué parvenu à la Rédaction de Leral.net.



En effet, ce Forum qui est un événement phare accueillera plus d'un millier de personnalités africaines et internationales, décideurs de l'industrie, de la finance et de la politique africaine de 63 pays, dont 43 africains.



Cette cinquième édition arrive dans un contexte économique particulièrement difficile dans le monde, et notamment en Afrique. Elle se fixe ainsi pour objectif de profiter de la présence des porte-drapeaux du capitalisme et du pouvoir politique africains pour discuter des pistes pour dynamiser les flux financiers vers l'Afrique, afin de contribuer à la réalisation des projets d'infrastructures et de développement.



Landing DIEDHIOU, Leral.net