Diplomatie: Le roi Mohammed VI est arrivée ce jeudi en fin de journée à Conakry

Le roi du Maroc Mohammed VI est arrivé jeudi en fin de journée à Conakry pour "une visite de travail et d'amitié" de deux jours

Mohammed VI a été accueilli à sa descente d'avion en provenance de Lusaka par le chef de l'Etat guinéen Alpha Condé, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine (UA).



Le Maroc a réintégré en fin janvier l'UA, organisation continentale qu'il avait quittée en 1984 pour protester contre l'admission de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), proclamée par le Front Polisario au Sahara occidental, territoire que Rabat considère comme partie intégrante du royaume.



Au cours de sa visite, le souverain marocain s'entretiendra notamment avec le président guinéen.



Les deux pays signeront également huit accords de coopération, notamment dans les domaines de l'assainissement, l'agriculture, l'industrie et la pêche, selon le programme officiel.



Mohamed VI doit quitter Conakry vendredi après-midi pour Abidjan. Sa visite en Guinée s'inscrit dans le cadre d'un périple africain entamé le 16 février par le Ghana.



Ces derniers mois, le Maroc a mené une offensive diplomatique en Afrique, marquée par des visites de Mohammed VI dans plusieurs pays du continent et la signature d'accords et de conventions.