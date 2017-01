Diplomatie : le Général Mamadou Sow ancien CEMGA, nommé Ambassadeur du Sénégal en Espagne

La nomination en Espagne comme ambassadeur du général de corps d’armée Mamadou Sow alias Nowgass est la principale nomination décidée par le président de la République lors du conseil des ministres de mercredi 11 janvier. L’ancien chef d’état-major général ne fait que suivre une tradition qui les anciens CEMGA à continuer à servir leur pays en tant que diplomatique.



Les autres nominations :



• Monsieur Papa Maguèye DIOP, Conseiller des Affaires étrangères principal, est élevé au rang de Ministre-conseiller ;



• Monsieur Cheikh NDOUR, Inspecteur de l’Education nationale, précédemment Directeur de l’Education, de la Formation et des Innovations, est nommé Secrétaire général de l’Agence nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tout-petits, en remplacement de Monsieur Paul DIONE, appelé à d’autres fonctions ;



• Monsieur Amadou NDIAYE, Economiste, est nommé Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement du Ministère de l’Industrie et des Mines, en remplacement de Monsieur Amadou Bamba DIOP, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.