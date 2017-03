Diplomatie, le ministre marocain des Affaires étrangères chez Macky Sall pour plaider l'adhésion de son pays à la CEDEAO

Selon des sources proches de la présidence de la République, le chef de l'Etat Macky Sall a reçu en audience, samedi dernier le ministre marocain des Affaires étrangères et de la Coopération, Salahedine Mezouar.



Le dirigeant chérifien, ajoute la source, est en tournée pour sensibiliser les chefs d'Etat de la CEDEAO, afin de les amener à adhérer au projet d'adhésion de son pays à l'union communautaire. Même si, au regard du découpage du continent en cinq zones, le Maroc appartient bien à l'Afrique du nord.



Mais il reste que Salahedine Mezouar devait remettre au Président Macky Sall, comme on le dit dans le langage diplomatique consacré, " un message écrit de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, relatif à l'intégration dans la CEDEAO", après les efforts infructueux du Maroc pour intégrer l'Union Européenne.



Lors du dernier sommet de l'UA (Union africaine), tenu à Addis-Abéba en février dernier, le Maroc avait été réadmis dans l'Union Africaine alors avoir quitté l'organisation en 1981, à l'époque, OUA (organisation de l'unité africaine), suite à la reconnaissance par l'ex-OUA de la République arabe socialiste démocratique qui revendique le Sahara Occidental.



L’adhésion du Maroc à la CEDEAO viserait, selon les observateurs, à s’assurer davantage de soutien des pays membres de cette organisation et bénéficier des avantages économiques offerts par l’Union Européenne à cette assemblée régionale.



source: direct info