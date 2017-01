Diplomatie sénégalaise : rayonnant à New-York, le Sénégal encerclé dans la sous-région.

« Notre diplomatie est une diplomatie équilibrée qui prend en compte les préoccupations de tous; le Sénégal n’a pas d’ennemis à travers le monde, si c’est le cas, il n’aurait pas eu 187 votes secrets sur 191 au conseil de sécurité », s’est réjouit le ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur.



Cette embellie va se poursuivre jusqu’au vote le 23 décembre 2016 par le conseil de sécurité de l’Onu, d’une résolution demandant à Israël de cesser la colonisation dans les territoires palestiniens et à Jérusalem-Est.



"Il faut saluer la position du Sénégal et d’ailleurs la communauté internationale nous félicite, et notamment les pays musulmans puisque la Sénégal à une position très claire dans ses rapports avec Israël », déclare Seydou Gueye, porte-parole du gouvernement.



Seulement cette diplomatie Newyorkaise est l’arbre qui cache la forêt. Le Sénégal qui se mesure aux puissances nucléaires est de plus en plus esseulé dans la sous-région ouest africaine. La crise Gambienne et venue conforter cette donne dont beaucoup d’observateurs avaient déjà fait état. Le Sénégal qui s’est très vite impliqué dans la crise allant même jusqu’à fixer un ultimatum au président sortant gambien peut remarquer sa grande solitude. Le Mali s’est gardé de tout commentaire sur ce dossier, les Mauritaniens et les Guinéens ont adopté une posture aux antipodes de celle du Sénégal.



En effet, le Sénégal met en avant une intervention militaire en cas d’entêtement du président Jammeh, le président guinéen juge qu’il faut négocier jusqu’au bout. Tandis que le président mauritanien, ira plus loin en envoyant un émissaire à Yahya Jammeh visant à renforcer les liens bilatéraux déjà cordiaux entre la République islamique de Mauritanie et la Gambie.



Entre Condé qui n’a toujours pas digéré la fermeture des frontières décidée par le Sénégal et Mohamed Ould Abdel Aziz, qui exhume un vieux contentieux, la diplomatie Sénégalaise et mise à rude épreuve.



​Walf quotidien