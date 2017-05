Direction des élections : Papa Samba Mboup défonce la porte et fusille Karim Wade

Rédigé par leral.net le Mercredi 31 Mai 2017 à 00:56 | | 1 commentaire(s)|

Pape Samba Mboup, numéro 2 de la coalition ‘’Mbollo Wade’’, est venu, vers les coups de 23h 50 à la Direction des élections pour déposer la liste de ladite coalition. Après avoir ‘’défoncé’’ le portail barricadé par les forces de l’ordre il a fait face à la presse pour tirer sur le fils de l’ex-chef de l’Etat. Interpellé sur le retour annoncé de me Abdoulaye Wade, Pape Samba Mboup trouve que ‘’cela est malheureux. «Il est malheureux de constater qu’ils ont choisi quelqu’un qui a plus de 90 ans’’, a-t-il dit. Et d’ajouter : « Ils devraient laisser Me Wade aller se reposer ». Toutefois, accuse-t-il, «c’est son fils qui est derrière tout ce qui se passe au Pds. Ce n’est pas un Sénégalais à 100%». Pour ce qui est de sa coalition dont la lite de liste est Farba Senghor, il soutient qu’elle est présente dans 2 des 45 départements et « espère une victoire éclatante » au soir du 30 juillet.



Salla Gueye azactu

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook