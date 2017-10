Direction du Parti Socialiste: Barthélémy menace de destituer Tanor Dieng, le 2 novembre Au moment où l'exclusion de Khalifa Sall et Cie est en cours au niveau des instances du Parti Socialiste, les dissidents sont plus que jamais déterminés à faire face au secrétaire général Ousmane Tanor Dieng. Après avoir défié le patron du Ps en postulant au poste de secrétaire général du parti, Bathélémy Dias demande à Ousmane Tanor Dieng de lancer la vente de cartes d'ici le 2 novembre. Faute de quoi, il va installer Khalifa Sall comme secrétaire général par intérim du Ps.

Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Octobre 2017 à 11:45 | | 0 commentaire(s)|

Le combat pour la libération du maire de Dakar touche désormais la banlieue du fait des femmes "Khalifistes" du département de Pikine qui se sont rassemblées hier, dans le cadre des mercredis noirs. Lors de cette manifestation, les femmes proches de Khalifa Sall soutenues par les maires Bamba Fall, Barthélémy Dias, Palla Samb, Cheikh Guèye, ont initié un récital des sourates "Alamtarakaifa et Tabatyada" pour la libération du maire de la capitale, mais pour également précipiter la chute du Président Macky Sall du pouvoir.



Revenant sur la crise qui mine le Ps, Barthélémy Dias a annoncé sa candidature pour la succession de Tanor Dieng. Cela dit, le maire de Sacré-Cœur estime que camp adverse n'est pas dans les dispositions d'organiser un congrès. C'est pourquoi, il fixe un ultimatum à Tanor Dieng et Cie pour démarrer la vente des cartes le mois de novembre prochain, nous renseigne le journal l'As.



Par ailleurs, Me El Mamadou Ndiaye, avocat constitué dans le dossier du maire de Dakar, affirme que le combat juridique est certes important, mais le vrai combat qui vaille pour tirer "son client" des affres carcérales, c'est le combat de la rue. Ce dernier invite les partisans du maire de Dakar à en faire de même partout au Sénégal.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook