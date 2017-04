Direction générale de l'ARMP: Les précisions de Saër Niang sur le prolongement de son mandat

Le directeur général de l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP), Saër Niang, a précisé, mardi, que son dernier mandat arrivé à terme début février n’avait pas été renouvelé mais plutôt prolongé, en attendant le parachèvement de la mise en place de la prochaine structure appelée à remplacer l’actuel organe de régulation.



"Mon mandat n’a pas été renouvelé. Le mandat a été prolongé", a-t-il dit, en marge de la présentation d’une étude sur l’exploitation des décisions et avis du Comité de règlement des différends de l’ARMP sur la période 2014-2015.



Saër Niang répond ainsi à Birahim Seck qui avait qualifié de "forfaiture", son maintien à la direction générale de l’ARMP.



Le membre du Forum civil, Birahim Seck avait, en effet, rappelé que le mandat du Directeur général de l'Armp a pris fin depuis le 31 janvier 2017. Son mandat a été renouvelé une fois comme l’exige la réglementation. Ce qui signifie qu’il ne peut plus bénéficier d’autre mandat car ayant atteint le plafond.



"Mon mandat est arrivé à terme en début février, et le président de la République a estimé qu’il était nécessaire de parachever d’abord la mise en place de la nouvelle structure, l’ARCOP, l’Autorité de régulation de la commande publique, qui va remplacer l’ARMP, avant la mise en place de ses organes", a expliqué M. Niang, ajoutant que "c’est ce qui est en train d’être fait un peu partout" dans ce domaine.



"Mon mandat devant terminer quand les structures seront mises en place, j’ai d’autres choses à faire", a poursuivi le directeur général de l’ARMP.



Il a fait état de "bouleversements" et "changements qui sont en train de s’opérer dans toutes les institutions de régulation des marchés publics, pas seulement au Sénégal".



"Le texte de base de la directive 4’’ de l’Union économique et monétaire ouest-africaine "avait porté sur les marchés publics et des délégations de service public", une disposition que l’organisme communautaire "vient de compléter en faisant une nouvelle directive sur les partenariats public-privé", a signalé M. Niang.



"Dans toutes les institutions de régulation, on est en train d’aller vers des réformes organisationnelles et institutionnelles, avec un texte fondamental unique, un code de la commande publique", a insisté M. Niang.



Il ajoute que "partout, les gens sont en train de passer de l’Autorité de régulation des marchés publics à l’Autorité de régulation de la commande publique". Dans ce domaine, "le précurseur, c’est le Burkina Faso", a signalé le directeur général de l’ARMP.



Saër Niang a rappelé que le président de la République, Macky Sall, avait demandé au Premier ministre, "depuis un an", de mettre en place une équipe chargée de préparer le passage de l’ARMP à l’ARCOP, "en intégrant l’ensemble des modes contractuels".



"Ce travail est terminé, et le rapport est déposé sur la table des autorités", a assuré M. Niang.



