Direction générale du budget: Lat Diop de l’Apr promu

Qu’il est bon de faire de la politique pour le régime. Lat Diop, Administrateur civil principal, grand pourfendeur de Aliou Sall à Guédiawaye, avant de se ranger derrière lui, qui était jusque-là directeur de l’Investissement, est nommé directeur de la Coopération et des Financements extérieurs à la Direction générale du Budget.



Mouhamadou Moustapha Fall, Inspecteur principal du Trésor, passe directeur de l’Administration et du Personnel de la Direction générale du Budget. L’autre promu c’est Maguette Sène. Administrateur civil, il est nommé au poste très stratégique de directeur du Matériel et du Transit administratif. Abdoulaye Dieng, Inspecteur principal de la Coopération, précédemment directeur de la Coopération économique et financière, est nommé directeur du Contrôle interne (DCI) de la Direction générale du Budget. François Ndong, Informaticien, est nommé Directeur des Systèmes d’Information à la Direction générale du Budget.



Seynabou Ben Messaoud, Conseiller en Planification, passe, quant à elle, directrice de la Programmation budgétaire à la Direction générale du Budget. Charles Emile Ciss, Administrateur civil principal, précédemment directeur de l’Informatique à la Direction générale des Finances, devient directeur de la Solde à la Direction générale du Budget. Bakar Faye, Administrateur civil Principal, est nommé directeur du Contrôle budgétaire à la Direction générale du Budget. Mouhamadou Diallo, Administrateur civil principal de classe exceptionnelle, est nommé directeur des Pensions à la Direction générale du Budget.



